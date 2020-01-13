​برلماني يؤسس مرصد بحثي لقضايا الشباب والمواطنة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن جون طلعت عضو مجلس النواب، إطلاق المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة وهو هيئة بحثية مختصة بدراسة الموضوعات ذات الاهتمام لفئة الشباب وكذلك كل ما يخص قضايا المواطنة ومكافحة التمييز في المجتمع المصري.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الهدف الأساسى من المرصد هو تقديم جهد بحثى وعلمى لصانع القرار والجهات المختلفة بالدولة المصرية من أجل إرساء وعي مجتمعي بأهمية المواطنة وكذلك مزيد من الإحاطة بقضايا الشباب.

وأوضح أن نتائج عمل المرصد ستكون متاحة للجميع وستنشر بشكل دوري في وسائل الإعلام وستقدم إلى الجهات المختلفة في الدولة متضمنة التوصيات التي سيتم التوصل إليها لدراسة دخولها إلى حيز التنفيذ.

وأضاف: "نسعى لأن يكون هذا المرصد ذراع بحثى يخدم الدولة والمجتمع إدراكا منا لأهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدني لمساندة مؤسسات الدولة، وسيعتمد المرصد على نخبة من الباحثين الشباب المشهود لهم بالكفاءة والمتخصصين في مجالات مختلفة وسيدور العمل خلاله بالنزاهة والشفافية واتباع المنهج العلمي".