​التموين: صرف 42% من مقررات يناير لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب - محمد سامي

أعلنت وزارة التموين انتظام شركات الجملة التابعة للوزارة في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر يناير الجاري، من خلال بدالي التموين ومنافذ التوزيع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي بالمحافظات.

وأضاف تقرير صادر عن الوزارة أنه جرى صرف ما يقرب من 42 % من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات والبالغ 50 جنيه لكل فرد في البطاقة حتى الأربع أفرد الأولى و25 جنيه لكل فرد بداية من الفرد الخامس في البطاقة.

يذكر أن هناك 65 مليون فرد يصرفون السلع التموينية موزعون على ما يقرب من 21 مليون بطاقة، بالإضافة إلى 71 مليون شخص يصرفون الخبز موزعين على 22 مليون بطاقة.