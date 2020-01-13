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​الأزهر يدين تفجير مسجد غرب باكستان

08:21 م الإثنين 13 يناير 2020
​الأزهر يدين تفجير مسجد غرب باكستان

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في منطقة "كويتا" جنوب غرب باكستان، خلال صلاة العشاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر في بيان له الاثنين، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، محذرًا من انتهاك حرمة بيوت الله وترويع المصلين الآمنين، داعيًا إلى ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاته وشروره.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الشريف باكستان التفجير الانتحاري

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