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​وزير الطيران المدني يعتمد اللائحة المالية للقابضة للمطارات

05:57 م الإثنين 13 يناير 2020
​وزير الطيران المدني يعتمد اللائحة المالية للقابضة للمطارات

وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

اعتمد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اللائحة المالية الموحدة للبدالات والمزايا التعويضية، الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركاتها التابعة.

ووجه محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، الشكر لجموع العاملين، مؤكدًا أنه جرى التوجيه بالصرف اعتبارا من راتب شهر يناير الجاري.

وأكد محروس خلال رسالة تهنئة للعاملين، على ضرورة أن يكون صرف البدلات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، للنهوض بالشركة وقطاع الطيران المدني.

محمد منار عنبة وزارة الطيران المدني الشركة القابضة للمطارات

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