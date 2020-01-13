170 أسرة تنضم لأسرة هايد بارك ضمن الإنجاز الأكبر للمشروع في 2019

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اعتادت هايد بارك للتنمية أن تحقق معادلة صعبة لقاطني مشروعها بالقاهرة الجديدة، بالجمع بين المساحات الخضراء واسعة الإطلالة، والخدمات الفريدة من نوعها من التجمعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية متعددة الأشكال.

وحصاد نهاية العام لمشروع هايد بارك في 2019 يختلف كثيرا عن أي عام مضى، ليس –فقط- لاستثمارات جديدة تعتزم الشركة المالكة للمشروع ضخها في هايد بارك، ولكن لأن الاحتفال بنهاية العام سيكون بمناسبة احتفال 170 أسرة، أصبحوا نبض الحياة داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، ضمن ما يقرب من 650 وحدة تم تسليمها خلال 2019، تم البدء في أعمال التشطيبات الداخلية والنهائية لـ513 وحدة منهم.

استطاعت هايد بارك للتنمية منذ عام 2018 وحتى الآن من خلال خدمة "360 Works" –التي تقدم خدمات تنفيذ لكافة أعمـال التشـطيبات الداخليـة المتمـيزة وتصميم وتنفيذ حمامات السباحة والحدائق الخاصة- الانتهاء من التشطيبات المتكاملة والنهائية لـ 55 منزلا لعدد من العملاء بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة. شملت التشطيبات الداخلية للوحدات، وحمامات سباحة، والحدائق وغيرها من طلبات العملاء الخاصة لتجهيز وحداتهم للإقامة الدائمة بها.[SS1]

بوابات اليكترونية وأتوبيسات لنقل الملاك من وإلى " التسعين" وخط طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة

التحديثات العامة لمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة خلال 2019 لم تقتصر فقط على أعمال التشطيب وتسليم الوحدات الجديدة ولكن أيضا شملت الأعمال المرتبطة بالأمان والخصوصية وراحة الملاك، لذا قامت هايد بارك بتركيب بوابة اليكترونية بمدخل المشروع لا تسمح بالمرور من خلالها إلا من خلال كارت مغناطيسي خاص بملاك الوحدات السكنية والتجارية، كما تم تخصيص خط اتصال هاتفي لطوارئ الوحدات السكنية يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما خصصت (حافلات/باصات/أوتوبيسات) shuttle buses لتسهيل حركة انتقال الملاك من هايد بارك الى شارع التسعين والعكس.

مفهوم التجمع السكني المتكامل والجزء الأهم من معادلة إنشاء المشروع كانت الخدمات، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال 2019 تتمثل في خدمات السوبر ماركت والتنظيف الجاف التي أصبحت متاحة لملاك هايد بارك القاهرة الجديدة، كما تم البدء في عمليات تشطيب الصيدلية الخاصة بالمشروع والمسجد، تمهيدا لتشغيلها بشكل متكامل خلال الربع الأول من 2020، بالاضافة الى بدء العمل على تشطيب الكلوب هاوس الخاص بالمشروع، لتتحول "هايد بارك القاهرة الجديدة" لمشروع متكامل الخدمات يهتم بأدق التفاصيل التي تحرص على راحة ساكنيه.