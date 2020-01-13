وزير الزراعة يتفقد معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية

كتب-أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراصي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر باعتبارها ركنًا أساسيًا في الثروة الحيوانية والداجنة وأيضا لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

وأشاد القصير بجميع العاملين بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، خلال زيارته لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية لجهودهم المتميزة في إنتاج الأمصال واللقاحات المطلوبة للثروة الحيوانية وطالبهم ببذل المزيد من أجل إنتاج اللقاحات والأمصال للثروة الداجنة والتي نستوردها من الخارج بأكثر من 90% مشيرًا إلى أن مصر حاليًا في سبيلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مع وجود فائض للتصدير خاصة وأن هناك مشروعات عملاقة يتم تشييدها حاليًا في مجال الاستثمار الداجني.

وأضاف القصير أنه يبني على جهود وإنجازات وزراء الزراعة السابقين، وطالب بالعمل بروح الفريق والتكامل بين المعاهد والقطاعات المتناظرة والتفكير خارج الصندوق من أجل تحقيق معدلات إنجاز أكبر.

وقال لدينا طاقات هائلة نستطيع من خلالها زيادة قدراتنا الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض للخارج خاصة وأن لدينا سوقًا كبيرة في الدول الأفريقية الشقيقة.

من ناحيته تناول الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية الدور المهم الذي يقوم به المعهد في حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض.

وقال سعد، إن المعهد أنشئ عام 1903 بغرض إنتاج المستحضرات الحيوية من لقاحات وأمصال وكذلك إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بهذه المستحضرات.

وأضاف مدير المعهد، أن رؤية المعهد هي:

تطوير وتحديث الأقسام البحثية وإمدادها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة؛ للحصول على منتج عالى الجودة طبقاَ للبروتوكولات العلمية العالمية، وللوفاء باحتياجات البلاد من المستحضرات الحيوية البيطرية وكذلك التصدير إلى الدول المختلفة.

وأشار مدير المعهد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنها:

- القضاء على مرض الطاعون البقرى ومرض طاعون الخيل.

- إنتاج لقاحات للسيطرة على مرض الحمى القلاعية، مرض حمى الوادى المتصدع، مرض الجلد العقدى، مرض حمى الثلاثة أيام، مرض النزف الفيروسى فى الأرانب، طاعون المجترات الصغيرة، مرض جدرى الجمال بمجرد ظهور وباء لهذه الأمراض.

- السيطرة على مرض الكوليرا فى الدواجن ومرض الكوريزا فى الدواجن.

- إنتاج لقاحات للسيطرة على أنفلونزا الطيور.

- تطوير وتحديث أقسام المعهد من خلال خطة طموحة شملت الأجهزة والمبانى بمستوى الآمان الحيوى الثالث (لقاح الحمى القلاعية ولقاح أنفلونزا الطيور).

رافق الوزير خلال الزيارة د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية وقيادات معهد الأمصال واللقاحات البيطرية.