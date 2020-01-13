هشام عزمي: الحضارة العربية تميزت بالشعر

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الحضارة العربية تميزت على مدار العصور بالإبداع في فن الشعر، واحتل مكانة كبيرة لدى العرب الأوائل إلى أن صار عنواناً لهم، وظل راسخا وله جذور في الأرض ولم يتأثر بالثقافات الأخرى، ولم تستطع الحضارات الأخرى أن تجاري العرب في الشعر.

وأضاف عزمي خلال كلمته بملتقى القاهرة الدولى للشعر العربي في دورته الخامسة: لقد حاولنا على مدار عدة أشهر أن نستعد جيدا لهذا الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من ٨ دول عربية حتى يكون خير معبر عن المشاركين.

وتابع عزمي: إن مصر كانت ومازالت بيت الثقافة العربية، لأنها تفتح ذراعيها لكل المبدعين من كافة أرجاء الوطن العربي، مؤكدا أن الشعر العربي تميز وسط الثقافات المختلفة.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الحالي؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة، ويتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات والمحاور الفكرية بالإضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين الأولى حول شعر بدر شاكر السياب؛ والثانية حول شعر إبراهيم ناجي، كما يتضمن الملتقى تنظيم سبع أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة وشاعر.