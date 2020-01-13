هل رفع الدعم عن فواتير الكهرباء يعني إلغاء الشرائح؟.. محمد شاكر يرد

كتب- أحمد علي:

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي الاستهلاك وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية للكهرباء: "أن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء".

وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، أنه لن يتم مس الدعم فيما يتعلق بمحدودي الدخل والبسطاء من أصحاب الاستهلاك البسيط، إنما التطبيق سيكون علي أصحاب الاستهلاك الكثيف.

جاء ذلك تعقيبا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها في الأول من يوليو 2020.​