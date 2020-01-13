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عبدالعال: لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال أو بيع الأراضي التابعة لها

03:50 م الإثنين 13 يناير 2020
عبدالعال: لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال أو بيع الأراضي التابعة لها

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لايوجد أي نية للدولة لتصفية شركات قطاع الأعمال، ولكن هناك خطط لتطويرها والعمل على النهوض بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، ردا على على النائب هيثم الحريري، الذي طالب بضروة تطوير شركات قطاع الأعمال حتى لا يتم تصفية تلك الشركات حال خسارتها.

وأكد عبدالعال أنه لا يوجد بيع للشركات أو بيع للأراضي التابعة لها، وأنه كان هناك خطة لتطوير الشركات من خلال الخصخصة وفشلت، والآن تسعى الحكومة لتطويرها وتشغيلها.

وتابع :"القرض الذي يناقشه البرلمان لتطوير شركات الغزل والنسيج الضامن الرئيسي له هو الحكومة ممثلة في وزارة المالية".​

علي عبدالعال مجلس النواب شركات قطاع الأعمال هيثم الحريري

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