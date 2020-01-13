تتزعمها سيدة.. الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية تتاجر في الأعضاء البشرية

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من ٨ أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها الاثنين، أنه تم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.