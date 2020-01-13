الأزهر يهنئ سلطان عمان بتوليه مقاليد الحكم

كتب - محمود مصطفى:

قدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أخلص التهاني إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب الأزهر في بيان له الاثنين، عن بالغ تقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما، والتي تعد جزءًا من أواصر الأخوة والمودة، متنمنيًا له التوفيق في استكمال جهود ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الأزهر الشريف، المولى-عزّ وجلّ- أن يحفظَ السلطنة وقيادتَها الحكيمة وشعبَها الشقيق، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.