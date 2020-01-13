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عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدا

02:25 م الإثنين 13 يناير 2020
عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدا

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يصوت غدا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة.

وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس.​

علي عبدالعال حالة الطوارئ مجلس النواب

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