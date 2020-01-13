وزير المالية: ندرس تخفيض أسعار الطاقة للمصانع

كتبت- ميرا إبراهيم:

تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، قائلا: "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هذه هي مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المنعقد الآن.

وتابع: "لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذي ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا"، وأضاف: "اللي دفعه الشعب المصري في 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن، يجب إيجاد نقاط التوازن التي تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل".

واتفق معه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أن الصُناع عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة في وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلا: "لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن يتم تصدير الغاز بسعر 3 دولار والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار"، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا "اسأل وزير البترول"، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: "وزير البترول مبيجيش اللجنة".

وطلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الوقوف على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث عناصر التكلفة للطاقة.​