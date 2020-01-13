بحضور عقيلة صالح.. تفاصيل جلسة مهمة في البرلمان دعمًا للقضية الليبية

كتبت- ميرا إبراهيم:

شارك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بجانب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، على المنصة الرئيسية بقاعة البرلمان، في الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، ورحب به عبدالعال، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية عميقة على المستويات التي تربط بين الشعبين وتحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة.

وفي هذا التقرير يرصد "مصراوي" أبرز رسائل البرلمانين معًا فيما يخض القضية الليبية..

رئيس النواب الليبي يصل مقر البرلمان.. وبكري: يحضر الجلسة العامة

وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، إلى مقر البرلمان، بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي تضمنت تأكيد رفض التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

اللجنة العامة بالنواب تشدد على رفض التدخل التركي في ليبيا

أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رفضها التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مبينا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وأشار حسب الله، إلى أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها دعم القيادة السياسية في الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وعقيلة صالح يجلس على المنصة

افتتح رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي جلس بجواره على منصة المجلس.

وقبيل بدء الجلسة العامة، ترأس عبدالعال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

رئيس دفاع البرلمان: الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الجلسة العامة التي يشارك فيها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن مجلس النواب المصري يدعم الدولة الليبية وأمنها القومي.

وأضاف عامر موجها تحية لصالح: "نعتز بكم وشعبكم العظيم تعلمون"، وتابع "الأمن القومي الليبي جزء من أمن مصر القومي ونعتز كثيرا بدوركم الوطني والجيش الوطني، ومصر دائما على لسان قائدها تدعم الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية".

عبدالعال لرئيس النواب الليبي: مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

عبر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن سعادته أن يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الشقيق والوفد المرافق، قائلا: أخاً عزيزاً وضيفاً غالياً على مجلس النواب المصري.

رئيس البرلمان الليبي: شرعية حكومة الوفاق سقطت.. والسراج متآمر

وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تحية للشعب المصري ولرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، على موقفهم المساند لليبيا في أزمتها الراهنة.

وأشار إلى أن الشعب الليبي أراد التنمية والعيش في حياة أفضل إلا أنه وجد نفسه أمام ضباع العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعي الإسلام، مشددا على أن شرعية حكومة الوفاق سقطت، واصفًا فائز السراج بـ"المتآمر".

وأكد صالح، أن ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها.

رئيس البرلمان الليبي: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل إذا حدث اعتداء تركي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، البرلمان المصري، إلى حشد الاعتراف الدولي بالبرلمان باعتباره ممثلًا وحيدًا للشعب الليبي. وقال في كلمته بمجلس النواب: "أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية؛ للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا".

رئيس "النواب الليبي": مصر لم تتخلَّ قط عن ليبيا.. وموقف السيسي مشرِّف

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر لم تتخلَّ قط عن ليبيا على مر التاريخ؛ حتى إن الاحتلال الإيطالي حاول عزل الحدود بين البلدَين بأسلاك شائكة، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الليبية مشرِّف وليس غريبًا على مصر.

عبدالعال عن أزمة ليبيا: السياسة أولًا.. لكن الجيش جاهز لأي مخاطر

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، لكن إذا تطورت الأمور للمساس بأمنها القومي فلمصر قوتها وذراعها الطويلة.

عبدالعال: السراج أسير للجماعات الإرهابية وللقوة حساباتها

أكد الدكتور علي عبدالعال، أن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن مصر طالبت بالحل السلمي في سوريا وما حدث في اليمن.

رئيس دعم مصر: نرفض التعدي على الأراضي الليبية.. ونقف خلف القيادة السياسية

أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الرفض الكامل للتعدي على سيادة الدولة الليبية من خلال التدخلات التركية، مع الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي لاستعادة واستقلال أراضي الدولة الليبية.

رئيس برلمانية "حماة الوطن": ندعم السيسي ضد مساعي "قوى الشر"

قال النائب محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه لا يخفى على أحد مساعي قوي الشر من أجل النيل من الدولة المصرية علي كافة المستويات والعبث بالأمن القومي.