أيهما أرخص: شقة من الإسكان أم القطاع الخاص؟ (أسعار وشروط 8 مشروعات)

لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. ماذا تفعل عند تغيير مكان الإقامة أو

كتب- محمد عبدالناصر:

يقارن الكثير من المواطنين بين الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والشقق التي يطرحها المستثمرين، قبل أي عملية شراء جديدة، ويعتبر السعر ومواصفات الشقة ومكانها أهم أسس هذه المقارنة.

وينشر "مصراوي" في هذا التقرير، أرخص سعر للشقق التي تطرحها وزارة الإسكان، ويمكن التقديم للحصول على وحدة منها، ومقابلها في من القطاع الاستثماري، والذي جاء على النحو التالي:

- شقق وزارة الإسكان:

مع بداية عام 2020 أعلنت وزارة الإسكان طرح 6100 شقة ضمن مشروعي "سكن مصر" و"دار مصر" للإسكان المتوسط، للدور الأرضي والأخير.

حيث فتحت هيئة المجتمعات العمراينة تلقي طلبات الحجز في شقق "سكن مصر"، 2 يناير الجاري ويستمر التقديم حتى 30 يناير.

وشمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و3387 شقة، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا.

وللحجز في مشروع سكن مصر يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، حيث وصلت سعر الشقة في مدينة بدر لـ527 ألف جنيه.

وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا، 880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه، أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

دار مصر للإسكان المتوسط:

أما في مشروع دار مصر بدأ الحجز اليوم 12 يناير ويستمر حتى 13 فبراير المقبل، وشمل الطرح 2714 وحدة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا، كاملة التشطيبات.

ووصل سعر المتر في مدينة أكتوبر6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

وسجل المتر في مدينة بدر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، وبلغ المتر في مدينة السادات 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه، وفي مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه، وفي مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

كما سجل المتر في مدينة برج العرب الجديدة 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترًا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه، وفي القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

ولمعرفة المواصفات الداخلية لشقق دار مصر وسكن مصر من هنا.

الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي:

ومن المقرر أن تطرح وزراة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت "عبدالحميد"، لمصراوي، أن الصندوق يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتةً إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وتابعت: "يجري حاليًا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها".

ومن المتوقع أن يصل سعر الشقة في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي 250 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي والذي كان موجها لمدن الوجة البحري والصعيد لكن الأسعار تزيد في حال طرح شقق في القاهرة الكبرى؟.

- ما هي أسعار الشقق في القطاع الاستثماري؟

أرض المستثمرين:

تضم منطقة أرض المثتثمرين في 6 أكتوبر أكثر من 1500 عمارة، حيث تعتبر من أكثر المناطق التي تتميز بأسعارها المتميزة، لكن الشقق يتم تسليمها نصف تشطيب، وكلها مساحتها موحدة تصل إلى 75 مترًا، عبارة عن حجرتين ومطبخ وحمام وصالة، كما أن بعض العمارات لا يوجد بها أسانسير.

وتبدأ أسعار الوحدات من 240 ألف جنيه وحتى 380 ألف، وفقا لنظم السداد ودور الشقة وهل هي أمامية أم خلفية، وطريقة سداد ثمنها الذي يصل لـ5 سنوات.

أما في منطقة حدائق الأهرام، بلغ سعر الشقة كاملة التشطيب 600 الف جنيه لمساحة 120 مترًا، والشقة الـ110 متر سجلت 450 ألف جنيه.

أما سعر الوحدة الـ100 متر يتراوح بين 340 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه، نصف تشطيب، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند.

وفي مدينة الشروق وصل متوسط سعر المتر السكني إلى 5 آلاف جنيه، في الشقق الموجودة بالعمارات المنفردة، لكن في الكمبوندات الخاصة تراوح سعر المتر من 8 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه وفقًا لنظم التقسيط.

وفي القاهرة الجديدة أكثر المدن الجديدة طلبًا على شراء العقارات، سجل سعر المتر للشقق النصف تشطيب 6 آلاف وحتى 7500 جنيه في مناطق مثل اللوتس والنرجس وبيت الوطن، وتتراوحالمساحات من 75 مترًا وحتى 180 مترًا.