سميحة أيوب وحفيدة مانديلا.. ضمن أبرز ضيوف القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تشهد القاعة الرئيسية "جمال حمدان"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 التي تنطلق يوم 22 يناير الجاري، مناقشة 3 محاور لمجموعة من الندوات، يتناول الأول "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، انطلاقًا من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي– اليونسكو 2005م.

ومن أهم ندوات هذا المحور: "الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية"، و"الثقافة الأفريقية وتساؤلات الهوية"، و"الاستثمار والتنمية في أفريقيا.. رؤية مستقبلية"، و"الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في أفريقيا"، و"الأمن في أفريقيا.. حتمية التعاون"، و"التنوع الثقافي.. العلاقات الأفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل"، و"الأدب الأفريقي.. التعدد اللغوي وثوابت الهوية".

أما المحور الثاني فيقدم شخصية المعرض، الدكتور جمال حمدان، فيلسوف الجغرافيا وشاعر المكان والخرائط، صاحب كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان".

والمحور الثالث؛ فهو اللقاء الفكري، وتستضيف فيه القاعة على مدار أيام المعرض، عددًا من المفكرين والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب، في حوار مفتوح حول مشروعاتهم.

وأبرز ضيوف هذا المحور، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب أشرف صبحي، ووزير التعليم طارق شوقي، وزاهي حواس، والفنانة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ورشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا 2019، والمخرج المصري يسري نصر الله، والأديب السوداني طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هاني عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.