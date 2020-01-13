أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لاستعراض 66 تقريرًا

01:45 ص الإثنين 13 يناير 2020
اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لاستعراض 66 تقريرًا

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الاثنين، لاستعراض 66 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء.

بينما تعقد لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، اجتماعًا لمناقشة تقريرها النهائي بشأن زيارة اللجنة التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تمهيدًا لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب.

مجلس النواب علي عبد العال

الخبر التالى:

بـ6 جنيهات فقط.. كيف تذهب لمعرض الكتاب من خلال 8 خطوط أتوبيس؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان