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اليوم.. ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

01:44 ص الإثنين 13 يناير 2020
اليوم.. ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي - أرشيفية

كتب- محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

وتنطلق فعاليات الملتقى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب موضوع "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة.

وتحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي تناقش على مدار أيام الملتقى.

ملتقى الشعر العربي وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم

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