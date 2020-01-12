محافظ الجيزة: الأولوية في فتح المخابز الجديدة للقرى الأكثر احتياجًا

الجيزة- (أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن هناك متابعة دورية لمنظومة الخبز بالمحافظة للتأكد من انتظامها، حيث يتم المرور الدوري على المخابز بكافة أنواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان.

وأشار المحافظ، إلى أن الأولوية في فتح مخابز جديدة في المرحلة المقبلة، ستكون للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا أو النائية، التي لا تفي المخابز الموجودة بها باحتياجات المواطنين.

وقال راشد، خلال رئاسته اليوم الأحد، لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، إنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أي طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أي أعباء إضافية.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بإعداد خريطة مفصلة بالمخابز الموجودة بالمحافظة وحصة كل مخبز وأعداد المواطنين المنتفعين بها والمناطق التي بها عجز أو زيادة وفقاً للكثافة السكانية من منطلق الاستفادة الكاملة من الدعم المخصص وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأكد راشد أنه يتم حاليًا إعادة فحص ومراجعة 43 مخبزًا بلديًا من ناحية الشروط والضوابط والمواصفات تحت إشراف مديرية ومباحث التموين.

وأشار هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، إلى أن إجمالي عدد المخابز بنطاق المحافظة بلغ 2019، منها 1299 مخبزًا بلديًا، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة الحصص المخصصة بهدف الوصول إلى حُسن استخدام الموارد المتاحة والاستفادة الكاملة من الحصة المخصصة للمحافظة بحيث تفي باحتياجات كل المناطق.