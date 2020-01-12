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بالشروط والأوراق المطلوبة.. "الإنتاج الحربي" تطلب وظائف جديدة

08:42 م الأحد 12 يناير 2020
بالشروط والأوراق المطلوبة.. "الإنتاج الحربي" تطلب وظائف جديدة

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في شركاتها، من خريجي الجامعات الحكومية، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصصات (مناجم / تعدين).

وقالت الهيئة إن من شروط الوظائف:

- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 33 سنة يوم 1/ 2/ 2020.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

- أن يكون المتقدم مؤديًا للخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- أن يكون من المقيمين في المحافظات التالية: (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، أو من خارجها ويقبل العمل في محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير "جيد" على الأقل.

- أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة.

وفيما يخص أسلوب التقييم:

يتم التقديم اعتبارًا من 12 يناير 2020، حتى يوم 26 يناير 2020، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم، المعلن عنه في الموقع الإلكتروني لوزارة الإنتا الحربي: http://www.momp.gov.eg/، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

علمًا أنه سيتم إغلاق استمارة التقديم عقب انتهاء فترة إعلان الوظائف.

وفيما يخص قواعد الاختيار:

- يتم اختيار المتقدمين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بواسطة لجنة متخصصة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفي موعد سيتم تحديده لاحقًا.

- يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالمتقدمين، وأصول المستندات الدالة على انطباق الشروط الموضحة في الإعلان، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبارات.

- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة مخالفة للحقيقة، سيتم استبعاد المتقدم واعتباره راسبًا، ويستمر ذلك حتى بعد ظهور النتيجة واعتمادها.

- لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط، أو التي ترد باليد أو البريد.
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الهيئة القومية للإنتاج الحربي الجنسية المصرية بكالوريوس هندسة الوظائف

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