رئيس "الرقابة الإدارية": محاربة الفساد تستلزم التكاتف

القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين، أن محاربة الفساد تستلزم التكاتف من الجميع، وأن الهيئة حريصة على اتخاذ خطوات تنسيقية؛ للتعاون مع كافة الدول، وتأتي المملكة المتحدة في مقدمتها لما تربطها من علاقات مع جمهورية مصر العربية، وهو ما يستوجب تعزيزها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، بمقر الهيئة، جيفري آدمز سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة؛ لبحث اُطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب رئيس الهيئة، في كلمته خلال اللقاء، عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تأتي في هذا التوقيت لتدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وبريطانيا، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور ملحوظ وتوافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرسمية والوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض أبرز مجالات التعاون في الاستثمار، وذلك في ضوء مؤتمر الاستثمار البريطاني الأفريقي المزمع انعقاده في 20 من الشهر الجاري ببريطانيا، فضلا عن إلقاء الضوء على المهام التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية في شتى مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، والدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب الكوادر العاملة بالتعاون مع كبرى الكيانات التعليمية سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا (IAKA)، والمدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، وتم إلقاء الضوء على أنشطة التعاون الدولي ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع عدد من الدول على المستوى الافريقي والعربي والدولي.

وتم استعراض أيضا الإسهامات التي حققتها الهيئة في مجال دعم الاستثمار بإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين ومنهم عدد من الشركات البريطانية العاملة في مصر، حيث تُعد الاستثمارات البريطانية من أكبر الاستثمارات في مصر.

في السياق ذاته، استعرض نائب رئيس الهيئة، التعاون الدولي مع بعض الدول الأجنبية في ضبط بعض الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وما شهدته من تنسيق مشترك مع الأجهزة المناظرة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به الهيئة وأهمية اللقاء بالنسبة لبريطانيا خاصة وأنه يأتي قبيل عقد المؤتمر، ودراسة أوجه التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا الذي سيكون تطويراً للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية في مصر والمؤسسات التي تناظر مهام عملها ببريطانيا.