​تعرف على نجوم الشعر العربي المشاركين في معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار العالم جمال حمدان شخصية المعرض.

ويعتبر نشاط الشعر، أحد أهم الأنشطة التي يزخر بها المعرض، ومن المتوقع أن يشارك خلال هذه الدورة مجموعة متميزة من شعراء مصر والوطن العربي.

وفي مقدمة الشعراء المشاركين في الدورة: (على الدميني من السعودية، ومحمد علي شمس الدين من لبنان، ودرويش الأسيوطي، وغسان الخنيزي من السعودية، وهيروشي ثانيوشي من اليابان، وأنجلينا بونج من ماليزيا، وناهد الشمري من العراق، وعلوي الهاشمي من البحرين، ووئام غداس من تونس، وخلود المعلا من الإمارات، وإيزاك ألاونزا من إسبانيا، وجومانا مصطفى من الأردن).

ومن مصر يشارك الشعراء (إبراهيم داود، وفاطمة قنديل، وعبدالرحمن مقلد، وعزت الطيري، وحسين القباحي وعماد غزالي).

وتصاحب الأمسيات مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع شعراء بارزين، أمثال (محمد سليمان، وزين العابدين فؤاد، ومحمد علي شمس الدين). ويديرها النقاد (الدكتور صلاح فضل، والدكتورة شيرين أبو النجا، والدكتور صلاح السروي).