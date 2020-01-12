بالصور- عمرو موسى وأحمد الزند في عزاء فؤاد عبدالمنعم رياض

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة والمثقفون والوزراء السابقين، في عزاء القانوني البارز الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية.

ومن ضمن الشخصيات التي شاركت في العزاء، السيد عمرو موسى، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وهو يعتبر أستاذًا لأجيال عديدة في الكلية، وعمل قاضيًا دوليًا، وشيعت جنازته عقب صلاة عصر الثلاثاء الماضي من مسجد السيدة نفيسة.

وعمل الراحل قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، وشارك في محاكمة الجنرال الصربي كريسيتش المسئول عن المذابح الصربية.

وتم اختيار الدكتور الراحل رئيسًا للجنة تقصي الحقائق بعد ثورة 30 يونيو.​