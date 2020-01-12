خطر على المجتع.. تشريعية النواب توافق على إلغاء إفراج نصف المدة لـ4 فئات‎ (فيديوجرافيك)

كتب- محمد نصار:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، ينص على إلغاء إفراج نصف المدة تحت شرط، فيما يخص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

وقال اللواء عبدالفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إن مشروع القانون يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، لكون هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة، فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصًا على الوطن والصالح العام.