أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيداع والقيد للأواق المالية

04:28 م الأحد 12 يناير 2020
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيداع والقيد للأواق المالية

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

مجلس النواب قانون الإيداع والقيد للأواق المالية علي عبدالعال

الخبر التالى:

قوى النواب تطالب بقانون لحل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. سعر الدولار تحت حاجز 16 جنيهًا للبيع