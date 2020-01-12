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مصراوي يفوز بالمركز الأول لمسابقة وزارة الشباب للتصوير

02:49 م الأحد 12 يناير 2020
مصراوي يفوز بالمركز الأول لمسابقة وزارة الشباب للتصوير

الصورة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة وزارة الشبا

كتب - محمود مصطفى:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور بموقع مصراوي، بالمركز الأول في مسابقة وزارة الشباب والرياضة للتصوير.

حققت صورة علاء أحمد قرابة 16 ألف صوت في مرحلة استفتاء الجمهور بعد عرضها على لجنة التحكيم والتي اختارتها ضمن ٢٠ صورة أجري عليها التصويت.

ومن المنتظر أن يكرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفائزين في حفل سيتم تحديده لاحقًا.

علاء أحمد موقع مصراوي وزارة الشباب والرياضة مسابقة وزارة الشباب للتصوير

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