مصراوي يفوز بالمركز الأول لمسابقة وزارة الشباب للتصوير

الصورة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة وزارة الشبا

كتب - محمود مصطفى:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور بموقع مصراوي، بالمركز الأول في مسابقة وزارة الشباب والرياضة للتصوير.

حققت صورة علاء أحمد قرابة 16 ألف صوت في مرحلة استفتاء الجمهور بعد عرضها على لجنة التحكيم والتي اختارتها ضمن ٢٠ صورة أجري عليها التصويت.

ومن المنتظر أن يكرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفائزين في حفل سيتم تحديده لاحقًا.