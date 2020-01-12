يسرا وإياد نصار وفراج.. فنانون يشاركون في معرض الكتاب هذا العام

كتب - محمد عاطف:

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسون والتي تنطلق 23 يناير الجاري، عددا من نجوم الفن والسينما والذين سيقام لهم ندوات عامة ولقاءات فكرية طوال أيام المعرض.

ومن بين النجوم المشاركين: يسرا، لبلبة، آسر ياسين، مصطفى شعبان، إياد نصار، محمد فراج، أحمد مراد، عبدالرحيم كمال، أنسي أبوسيف.

ينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتى المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.