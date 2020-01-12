وزير النقل يفتتح تطوير محطة سكة حديد بورسعيد

كتب - أسامة علي:

افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة 83 مليون جنيه.

تفقد وزير النقل المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمئن على كفاءة أجهزة "الاكس راي" بالمحطة، ووجه بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة.

وعلى هامش افتتاحه محطة بورسعيد للسكك الحديدية بعد الإنتهاء من تطويرها، قال وزير النقل إن العمل يجري علي قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية حيث ينفذ مشروعات حاليًا في مجال السكة الحديد بـ 86 مليار جنيه، ونهدف إلى أن نصل بعدد الركاب في 3062020 إلى مليون راكب يوميا.

ولفت إلى أنه إبتداء من 1 يونيو 2020 سوف يتم تنفيذ مشروعات أخرى حتى 2022 بقيمة 55 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة بإجمالي 141 مليار جنيه، خاصة أنه من المستهدف أن يصل عدد الركاب في 172022 إلى 2 مليون راكب يوميا.

وفيما يتعلق بالمحطات، أوضح الوزير أن السكة الحديد بها 705 محطات منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة، وأن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفًا أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حاليًا لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط يبلغ تكلفتها مليار دولار.

وأشار إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرارا جديدا تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية و172 جرار ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جدًا في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لافتا إلى أن هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري والتعاقد على 6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، لافتا إلى أنه يتم تطوير الورش تطويرا شاملا وتطوير سيماف لكي يتم تصنيع العربات مستقبلا في مصر بعد انتهاء توريد هذه التعاقدات المبرمة.

وأضاف أنه راعى منذ توليه حقيبة النقل تحقيق الإنضباط والسلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن حصيلة حوكمة قطع التذاكر وتطبيق الغرامات الخاصة بها ساهمت في شراء 10 جرارات جديدة من جينرال إلكتريك بمبلغ 27 مليون دولار.

وردًا على التساؤل الخاص من أحد الصحفيين فيما يتعلق بكوبري الفردان، قال وزير النقل إن هذا الكوبري هو ملك للسكة الحديد تقوم بتطويره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك شركة صينية عالمية فازت من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة وإعادة تأهيل وإزدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية وازدواج المسافة بين الإثنين لافتًا إلي أنه سيتم بعد ذلك استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان القنطرة شرق يير العبد) من مخرج كوبري الفردان وشمالًا حتى القنطرة ليصبح هناك فرعتين الأولى شمالًا باتجاه بورسعيد لتخدم منطقة شرق بورسعيد والثانية في اتجاه الشرق حتى بير العبد والعريش

يذكر أنه يوجد بنطاق محافظة بورسعيد 5 محطات هى ( الكاب – التنية – راس العش – الرسوة- بور سعيد ) وتم الانتهاء من تطوير محطة بورسعيد، وأن جميع المحطات الواقعة بنطاق المحافظة من المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير كهربة إشارات خط بورسعيد بنها والذى تقوم بتنفيذه شركة سيمنز العالمية، وأن أعمال تطوير محطة بورسعيد اشتملت على (تطوير مبنى المحطة كاملا من دور أرضى – دور علوى) وإنشاء 4 شبابيك حجز آلى وتطوير وسائل الحماية المدنية والإشارات وإنشاء شبكة معلومات والكهرباء داخلها والدكة الخرسانية والبلاط والبردورات من رصيف 1 إلى رصيف 8؛ وإنشاء خزان حريق وتطوير الواجهات وإنشاء أسوار حول المحطة وتعلية الأسوار القديمة وتطوير 2 مظلة على أرصفة 1 و2و3.​