رئيس برلمانية "حماة الوطن": ندعم السيسي ضد مساعي "قوى الشر"

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال النائب محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه لا يخفى على أحد مساعي قوي الشر من أجل النيل من الدولة المصرية علي كافة المستويات والعبث بالأمن القومي من مختلف الجهات ولكن بوعي القيادة السياسية المصرية نستطيع مواجه هؤلاء وكل التحديات كونها تستطيع قراءة المشهد بشكل دقيق وتتعامل معه بكل جدية.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد عقب اجتماع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة سبل دعم التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية ومواجهة خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأضاف أبوالمجد أن ما حدث بالجيش المصري على مدار السنوات الماضة تطورات تدعوا للفخر، مع صمود الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية التى تمثل ثوابت للشعب المصري نحو الدعم الكامل لوحدة الشعب الليبي، والدعم الكامل أيضا للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ جميع القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري.