سفير السنغال: مشاركتنا بمعرض الكتاب ستكون جبارة

كتب- محمد عاطف:

قال سفير السنغال في مصر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر هيئة الكتاب، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه مشاركة بلده تأتي كضيف شرف هذا العام وتتويجا للعلاقات بين البلدين، مضيفا: :لنا كل الشرف بأن نكون ضيوف شرف معرض الكتاب 2020".

واضاف: مساهمة السنغال في المعرض هذا العام ستكون مساهمة جبارة نظراً لتنوع الثقافة بين البلدين وهو ما يدفع العلاقات بين البلدين ويؤدي إلى متانتها ونحن مع مصر إلى الأبد.

وينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.