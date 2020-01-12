بالأسماء.. 13 أديبًا أجنبياً يشاركون في معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسون والتي تنطلق 23 يناير الجاري، عددا من نجوم الفكر والثقافة والإبداع، على مستوى العالم.

وبحسب مصادر، تشمل قائمة الأدباء المشاركين في هذه الدورة، والذين سيقام لهم ندوات عامة ولقاءات فكرية طوال أيام المعرض: بيروني رحيم من زيمبابوي، خوسيه مورينو من إسبانيا، ولي الله كيندو من بوركينافاسو.

كما يستضيف المعرض: هيدي جودرتيش من أمريكا، طارق الطيب من السودان، ضياء الأسدي من العراق، عيسى الأنصاري من الكويت، حاتم الصكر من الإمارات، شربل داغر من لبنان، تركي الحمد من السعودية، محمد الأشعري من المغرب، المنصف الوهابي من تونس، مراد السوداني من فلسطين.

وينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتى المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.