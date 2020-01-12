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عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وعقيلة صالح يجلس على المنصة

12:41 م الأحد 12 يناير 2020
عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وعقيلة صالح يجلس على المنصة

علي عبدالعال

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي جلس بجواره على منصة المجلس.

وقبيل بدء الجلسة العامة، ترأس عبدالعال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.

وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

علي عبدالعال البرلمان الليبي التدخل العسكري التركي عقيلة صالح

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