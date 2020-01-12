رئيس المجلس الأوروبي يغادر القاهرة

كتب - محمد عبيد:

غادر رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، القاهرة اليوم الأحد بعد زيارة لمصر.

تأتي زيارة ميشيل لمصر في إطار الجهود الأوروبية لحل الأزمة الليبية وقد سبقها بزيارة لتركيا. وتعد هذه هي الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه أوائل شهر ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن سلطات المطار استقبلت رئيس المجلس الأوروبي بالصالة الرئاسية، وغادر على متن طائرة خاصة.