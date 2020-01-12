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رئيس المجلس الأوروبي يغادر القاهرة

12:31 م الأحد 12 يناير 2020
رئيس المجلس الأوروبي يغادر القاهرة

رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل

كتب - محمد عبيد:

غادر رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، القاهرة اليوم الأحد بعد زيارة لمصر.

تأتي زيارة ميشيل لمصر في إطار الجهود الأوروبية لحل الأزمة الليبية وقد سبقها بزيارة لتركيا. وتعد هذه هي الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه أوائل شهر ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن سلطات المطار استقبلت رئيس المجلس الأوروبي بالصالة الرئاسية، وغادر على متن طائرة خاصة.

تشارلز ميشيل المجلس الأوروبي الأزمة الليبية تركيا أحداث ليبيا

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