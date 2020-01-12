اللجنة العامة بالنواب تشدد على رفض التدخل التركي في ليبيا

كتب - أحمد علي:

أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رفضها التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها اليوم، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مبينا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وأشار حسب الله، في بيان اليوم، إلى أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها دعم القيادة السياسية في الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.