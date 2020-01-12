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وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى عمان لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

10:37 ص الأحد 12 يناير 2020
وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى عمان لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

قابوس بن سعيد

كتب - محمد غايات:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهاً إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من وزراء: الأوقاف، والعدل، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وينقل مدبولي خلال الزيارة عزاء مصر شعباً ورئيساً وحكومة، إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان.

كانت وكالة أنباء سلطنة عمان، أعلنت وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأدّى السلطان العُماني الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية أمام مجلس عُمان، السبت، سلطانًا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

وفاة السلطان قابوس لسلطان قابوس صطفي مدبولي لطنة عمان

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