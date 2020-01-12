وفاة السلطان قابوس ومفاوضات سد النهضة في واشنطن أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

حاز نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم التي أبرزت نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفقيد الأمة العربية "قابوس" وتوجيهات الرئيس بإعلان حالة الحداد في مصر لمدة 3 أيام .

وسلطت الصحف الضوء - أيضا - على توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه إحدى أهم دعائم الاقتصاد القومي مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، كما برز في الصحف توجيه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وأداء هيثم بن طارق اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لأبن عمه الراحل قابوس، ونقلت الصحف عن السلطان الجديد - في أول تصريحات - أنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول على غرار سلفه الراحل.

وذكرت (الأهرام) أن رئاسة الجمهورية في مصر أصدرت بيانا نعت فيه السلطان قابوس، ونقلت عن البيان "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال المغفور له السلطان قابوس بن سعيد قائدا حكيما منح عمره لوطنه وأمته زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدى نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

وأضافت الصحيفة أن بيان الرئاسة أوضح "لا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس - رحمة الله - مواقفه الأخوية والقوية التي سطرها التاريخ بحروف من نور".

وأوردت الصحفية أن الرئيس السيسى وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وكتب الرئيس - في صفحته الرسمية على (فيس بوك) - "بمزيد من الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعما دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف ورائدا لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل كان مولعا بمصر وشعبها وحظي بمكانة كبيرة بين جميع المصريين من خلال حرصه الشديد خلال فترة حياته على نسج خيوط الود والاحترام والتقدير إلى مصر وقادتها وشعبها ولم يخف ذلك بل كان دائم الحديث عن مصر ودورها المحوري بالمنطقة العربية بل في العالم ككل، وكانت له مواقف مشرفة مع مصر على مر التاريخ جسدت العلاقات المترامية والوطيدة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة مواقف للسلطان الراحل مشرفة تجاه مصر، حيث استذكرت له مواقفه خلال حرب أكتوبر 1973، حين أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا قرر خلاله التبرع بربع رواتب الموظفين العمانيين لدعم مصر وجيشها، كما قرر في ذلك الوقت إرسال بعثتين طبيتين عمانيتين لمصر.

ونقلت الصحيفة أبرز أقواله عن مصر خلال كلمة ألقاها في احتفالات العيد الوطني الـ 14 للسلطنة عام 1984، حيث قال السلطان الراحل "ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يوما في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام".

وفي الشأن الرئاسي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى وجه - خلال اجتماع عقده أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع - بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه إحدى أهم دعائم الاقتصاد القومي مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد على مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه جرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي وجه - خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي - بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه أيضا بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة؛ الأمر الذي سينعكس نوعيا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات الرئيس بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها، وفيما يتعلق بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية وجه الرئيس بإيلاء أهمية خاصة في هذا الصدد لا سيما في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأهرام) - في صدر صحفتها الأولى - أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بحضور ممثلي أمريكا والبنك الدولي.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الخارجية أصدرته أمس إنه من المنتظر أن يعقد شكري - خلال الزيارة - عددا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة بالإدارة والكونجرس، تتناول أبعاد العلاقات الثنائية والتشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

حكوميا، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال استعراضه للتقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة الدكتور طارق الرفاعي بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019 - أهمية عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة وكل الجهات التي سجلت معدلات مرتفعة في التفاعل والاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء "نحن جميعا هدفنا خدمة الناس وحل مشكلاتهم وزيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة؛ ما يعد دليلا على انتشارها وثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات".