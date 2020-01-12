الصغرى 6.. الإرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 96 ساعة المقبلة (بيان)

كتب-أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 96 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل.

وأوضحت "الأرصاد" في بيان عبر الموقع الرسمي أن الصغرى في بعض المناطق تصل إلى 6، كما يشهد الطقس شبورة كثيفة وسقوط أمطار.

وجاءت تفاصيل البيان كالتالي:

طقس الأحد 12 يناير 2010:

يسود طقس الأحد شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة: 18 _ 9

الوجه البحري : 18 _ 9

السواحل الشمالية الغربية: 16 _ 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 _ 10

جنوب سيناء والغردقة: 21 _ 12

شمال الصعيد: 18 _ 6

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 21 _ 7

طقس الاثنين 13 يناير 2020:

شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس مائل للبرودة على كافة الأنجاء نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: 19 _ 8

الوجه البحري : 18 _ 8

السواحل الشمالية الغربية: 18 _ 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 _ 11

جنوب سيناء والغردقة: 22 _ 13

شمال الصعيد: 20 _ 7

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 23 _ 8

طقس الثلاثاء 14 يناير 2020

شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس معتدل على شمال البلاد، مائل للدفء على جنوب البلاد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة: 20 _ 9

الوجه البحري : 19 _ 9

السواحل الشمالية الغربية: 19 _ 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 _ 10

جنوب سيناء والغردقة: 22 _ 12

شمال الصعيد: 21 _ 6

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 24 _ 7

طقس الأربعاء 15 يناير 2020

شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد، تكون كثيفة أحياناً والطقس دافيء على كافة الأنحاء نهاراً، شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غرباً وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على أقصى الغرب.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة: 23 _ 9

الوجه البحري : 22 _ 9

السواحل الشمالية الغربية: 20 _ 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 21 _ 11

جنوب سيناء والغردقة: 23 _ 13

شمال الصعيد: 24 _ 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 26 _ 14