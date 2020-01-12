حدث ليلاً|تعليق وزير التعليم على تسريب الامتحانات وإثيوبيا تلوح بملء السد

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"عايزين نركز على اللي عايز يتعلم"..وزير التعليم معلقًا على تسريب الامتحانات

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قيام بعض الطلاب بفتح محرك البحث "جوجل" على أجهزة التابلت.

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"الري": إثيوبيا ليست لديها رغبة في التفاوض وتلوح بملء السد بشكل أحادي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت في مفاوضات فنية سابقة، معتمدة على مبدأ حُسن النية والروح الإيجابية من جانب مصر.

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مصدر بالكهرباء يوضح لـ"مصراوي" موعد بدء الربط مع السودان

قال مصدر مسئول في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة ستبدأ الاختبارات التجريبية، لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

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"القوى العاملة" توافق على طلب شيخ الأزهر بمد فترة عمل وحدة التدريب المتنقلة

وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان السبت على طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمد فترة عمل وحدة التدريب المتنقلة التي قدمتها الوزارة أمام ساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر 40 يوماً أخر.

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صاحبة تغريدة "الجامعة الخاصة" لعمرو أديب: لا أقصد الإساءة إلى أحد

عقبت هديل أنور، صاحبة تغريدة "الجامعة الخاصة" التي أثارت الجدل على موقع التغريدات "تويتر"، بسبب تأييدها للجامعات الخاصة، موضحةً: "تغريدتي تم فهمها بشكل خاطئ ولا أقصد الإساءة لأحد".

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خبير أمن معلومات يكشف عن تفاصيل توقف "الواتس آب" في ملايين الهواتف

علق الدكتور وليد حجاج، الخبير والباحث في أمن المعلومات، على توقف تطبيق الواتس آب عن العمل في ملايين الهواتف ابتداءً من فبراير القادم، قائلًا: "مش عايز الناس تقلق، لأن الواتس آب سيتوقف في بعض أنواع أنظمة التشغيل ومش كل الناس هيتوقف عندهم الواتس آب عن العمل".

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جامعة القاهرة تُحيل أستاذة بـ"إعلام" للتحقيق: نشرت معلومات غير صحيحة

قررت جامعة القاهرة، السبت، إحالة الدكتورة إيمان جمعة الأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، للتحقيق.

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برلماني: نجاح منظومة الشكاوى الحكومية يخفف الضغط على النواب

أشاد النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، بأداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها.

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احتجاجات واحتجاز السفير البريطاني.. ماذا حدث ليلة سبت الغضب في أيران؟

أندلعت مظاهرات في وقت متاخرمن يوم السبت في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بسبب اسقاط الجيش الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

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ترامب يخاطب المتظاهرين الإيرانيين بـ"الفارسي": شجاعتكم تلهمني

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن شجاعة المتظاهرين الإيرانيين تلهمه، مؤكدًا مساندته لجموع المحتجين الذين خرجوا اليوم للاحتجاج على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالخطأ، ما أدى إلى مقتل 176 شخصًا من جنسيات مختلفة.

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بريطانيا تؤكد أن اعتقال سفيرها في طهران ينتهك القوانين الدولية

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن اعتقال سفيرها في طهران هو انتهاك للقوانين الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

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زعيم المعارضة الخضراء الإيرانية يطالب خامنئي بالتنحي عن منصبه

بعث المعارض الإيراني البارز مهدي كروبي زعيم "المعارضة الخضراء" برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يطالبه فيها بالتنحي عن منصبه، حسبما ذكرت "العربية".

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أوكرانيا تدفع 8.3 آلاف دولار لكل أسرة متضررة من حادث الطائرة المنكوبة

أكد رئيس الوزراء الأوكراني، ألكسي جونتشاروك، السبت، أن بلاده قررت تعويض كل أسرة متضررة من حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في إيران، بمبلغ 8.3 ألف دولارا.

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الولايات المتحدة تدعو إيران للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني

دعت الولايات المتحدة إيران للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن السلطات احتجزت مبعوثا بريطانيا لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بطهران بتهمة تحريض محتجين معارضين للحكومة، وفق سكاي نيوز عربية.

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الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار غربي ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، وقف العمليات العسكرية اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح 12 يناير الجاري، في المنطقة الغربية من البلاد.

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مليشيات الوفاق تخرق الهدنة والجيش الليبي يؤكد الالتزام بوقف اطلاق النار

اتهمت قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بخرق الهدنة التي أعلنت في وقت متاخر من يوم السبت لكنها أكدت الالتزام بوقف إطلاق النار.

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