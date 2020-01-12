شروط ميسرة و5% عائد.. كيف يمكن الاستفادة من مشروع إحياء البتلو؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرة لتوفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين، لتوزيعها على صغار المرزاعين والمربين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، وتوفير التمويل اللازم للمبادرة من البنك الزراعي المصري بشروط ميسرة، وعائد 5% سنويًا.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز المعلومات حول المبادرة في سؤال وجواب..

- ما الهدف من المبادرة؟

تهدف وزارة الزراعة من المبادرة، إلى مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية، من خلال عجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي المصري، وتضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء بعض الروؤس في نهاية الدورة، عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة.

- كيف يمكن لصغار المربين الحصول على قرض التمويل؟

يمكن لمن يرغب، التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها.

- ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على طلب التمويل؟

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن إن وجد، وصورة المؤهل الدراسي، بالنسبة لشباب الخريجين بعد الإطلاع على أصل الشهادة، بالإضافة إلى شهادة حسن السير والسلوك " فيش وتشبيه".

- هل هناك شروط أخرى مطلوبة من الراغبين في الاستفادة من القرض؟

يتم عمل معاينة للراغبين في الحصول على القروض، من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثل من الطب البيطري، وممثل من إدارة الإنتاج الحيواني، التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وفرع الائتمان بالبنك الزراعي المصري، بحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

بالإضافة إلى شرط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين، أو وجود أحد الورثة مع المستفيد، في حالة عدم إجادته القراءة أو الكتابة.

- هل هناك شروط خاصة برعاية المواشي؟

توفير مكان ملائم للتربية (حظيرة) في حالة طلب عدد لا يزيد عن 10 رؤوس، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 10 رؤوس.

- ما دور البنك الزراعي المصري في المبادرة ؟

يستعلم البنك عن مقدم الطلب، ويأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى توفير آلية الصرف اللازم بمعدل 15 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، بفائدة 5% سنويًا.

- ما هي الفئات المستهدفة من المبادرة؟

يستفيد من المشروع الفئات المستفيدة من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، والمربين، والمرأة الريفية، والمنشآت الفردية، والشركات بأنواعها، والمزارع التجارية.

- ما هي أوزان رؤؤس الماشية التي سيتم طرحها في المبادرة؟

من 250 إلى 300 كيلو.

- ماذا لو خالف المستفيد من قرض التمويل؟

تتأكد جهة التمويل من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح لها، وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك، يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك، وهو الفائدة العادية غير المدعمة، بالإضافة إلى حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية، في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الإدخار، ويحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.

- ما دور قطاع الإنتاج الحيواني في المبادرة؟

يوفر القطاع الرعاية والتدريب، للمربين حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة، من خلال مهندسي الإنتاج الحيواني في المواقع المختلفة بالمحافظات.