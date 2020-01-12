"القوى العاملة" توافق على طلب شيخ الأزهر بمد فترة عمل وحدة التدريب المتنقلة

الأقصر - (أ ش أ):

وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان السبت على طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمد فترة عمل وحدة التدريب المتنقلة التي قدمتها الوزارة أمام ساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر 40 يوماً أخر؛ لخدمة أفضل للفتيات والسيدات والشباب وتدريبهم في أول وحدة مميزة متنقلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير وشيخ الأزهر الشريف داخل ساحة الطيب بالبر الغربي بالأقصر، في ختام زيارة سعفان؛ لافتتاح الدورة الثانية لوحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة؛ لتتنقل الوحدة بين مدن وقرى الأقصر على مدار الشهور المقبلة؛ لخدمة أبناء المحافظة.

وتبادل سعفان والطيب - خلال لقائهما - الحديث حول كيفية دعم وتقديم التدريب اللازم وتوفير مستقبل أفضل للفتيات، ومساعدتهن خلال الفترة التي تعقب التدريب بالتسويق وتوفير مشاغل لهن؛ لبيع منتجاتهن المميزة للجمهور.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر عبده هاشم أنه تم تجهز الوحدة بأحدث وسائل التدريب المهني على حرف:- "الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات، سباكة صحية"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة التى أطلقتها وزارة القوى العاملة بمحافظات كفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والأقصر.

وأضاف هاشم- في تصريح - أن السيارة المجهزة قدمت تدريبات لعدد كبير من الفتيات والشباب مؤخراً في منطقة ديوان المحافظة، ومنطقة ساحة الطيب بالبر الغربي، ومنطقة الساحة الرضوانية، موضحا أنه من المقرر أن تتمركز الوحدة المتنقلة في مختلف أنحاء المحافظة لمدة عام.

ولفت إلى أن الوحدة المتنقلة تتكون من ثلاث ورش وهي "الخياطة والتفصيل"، والتي تتكون من 15 ماكينة خياطة حديثة، حيث يتم عمل دورة كل 15 يوما لـ 15 متدربا بواقع 5 ساعات يوميا، كما تتضمن الوحدة أيضا ورشة "سباكة صحية"، وتتكون من 15 عدة سباكة حديثة، حيث يتم عمل دورة كل 15 يوما لـ15 متدربا لمدة 60 ساعة، فيما تتكون ورشة "الكهرباء والتركيبات" من 15 عدة كهرباء حديثة، ويتم عمل دورة كل 15 يوما لـ15 متدربا لمدة 60 ساعة، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع القرى.

وأكد هاشم أنه يتم اختيار المتدربين للمشاركة فى الوحدة المتنقلة بعناية كبيرة، حيث تم مؤخراً اختيار 15 سيدة للتدريب على مهنة الخياطة والتفصيل، و15 متدربًا على مهنة السباكة، بكل وحدة تدريب، موضحا أنه يتم إختيار المتدربين والمتدربات من بين المتقدمين بحسب الأكثر احتياجا، وذلك من خلال قاعدة بيانات لكل الراغبين فى الحصول على التدريب، على أن يتم اختيار باقى المتقدمين تباعا بحسب الأكثر احتياجا منهم أيضاً، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

من جانبها، أكدت مدير مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالأقصر نجوى محمد أن مختصين من الوزارة والمديرية أجروا- قبل بدء الدورة التدريبية الأولى- اختبارات التوجيه المهني للمتدربين، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي عليهم، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وعمل ندوة تعريفية للمتدربين؛ للتعرف على كافة الإجراءات المتبعة في عملية التدريب، والأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها بالوحدة، والإجابة على استفسارات المتدربين.

ولفت إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بالدورات من الذكور أو الإناث التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بشارع النزهة بشرق السكة بمدينة الأقصر، وإحضار صورة الرقم القومي، بشرط ألا يقل السن عن 18 عاما، وإجادة القراءة والكتابة.