أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مصدر بالكهرباء يوضح لـ"مصراوي" موعد بدء الربط مع السودان

03:00 ص الأحد 12 يناير 2020
مصدر بالكهرباء يوضح لـ"مصراوي" موعد بدء الربط مع السودان

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة ستبدأ الاختبارات التجريبية، لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، اليوم الأحد، مضيفًا أن الخط يتكون من دائرتين، جهد الواحدة 220 كيلو فولت أمبير، وأن التجربة ستكون تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي لخط الربط، عقب التأكد من جاهزية الدائرتين.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم اختبار الدائرة الأولى من خلال وضع الجهد عليها للاطمئنان على خط الربط، الذي يبدأ من محطة محولات "توشكى 2"، إلى أرقين بجهد 220 كيلوفولت.

وأضاف أنه سيتم تكرار ذلك على الدائرة الثانية أيضًا، عقب اختبار الدائرة الأولى والاطمئنان عليها، حتى يكون خط الربط جاهز للتشغيل مباشرة، مؤكدًا أن عملية الاختبار لن تتعدى بضع ساعات.​

الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختبارات التجريبية خط الربط الكهربائي

الخبر التالى:

"القوى العاملة" توافق على طلب شيخ الأزهر بمد فترة عمل وحدة التدريب المتنقلة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان