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غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

02:00 ص الأحد 12 يناير 2020
غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

كتب - محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

وتنطلق فعاليات الملتقى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب موضوع "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة.

وتحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي تناقش على مدار أيام الملتقى.

ملتقى القاهرة للشعر العربي المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبد الدايم

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