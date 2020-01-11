​برلماني: نجاح منظومة الشكاوى الحكومية يخفف الضغط على النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، بأداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها.

وقال "الحناوي" في بيان اليوم، إن نجاح الحكومة في التعامل مع الشكاوى يخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب في حمل الطلبات الخاصة بشكاوى المواطنين لتقديمها إلى الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسئولين بالحكومة.

كان رئيس الوزراء استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجامعات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين، وتفاعلاً معها خلال شهر ديسمبر الماضي، لرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها من مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.

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