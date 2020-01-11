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نقيب البيطريين عن الاعتداء على طبيبة سفاجا: لم تخطر النقابة

10:43 م السبت 11 يناير 2020
نقيب البيطريين عن الاعتداء على طبيبة سفاجا: لم تخطر النقابة

الدكتور خالد العامري نقيب البيطرين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن الدكتورة "منى إسماعيل عبدالله" الطبيبة البيطرية في سفاجا، التي تعرضت لحالة اعتداء يوم 4 ديسمبر الماضي، لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء، وفضلّت أن تحرر محضر في قسم الشرطة.

وأشار العامري، أن النقابة فوجئت بالأمر من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل صديقة الطبيبة أمس الجمعة، موضحًا أنه لا يوجد أي تخاذل من قبل النقابة تجاه أي طبيب، ولكن كان على الطبيبة إخطار النقابة.

وأكد نقيب البيطريين أن يتم التواصل مع الزميلة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية، لأخذ حقها من المعتدي عليها، قائلًا: "لن نترك حقها أو حق أي زميل آخر"، مطالبًا الجهات العليا بالتدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.

وأوضح العامري أن هناك 483 مجزرًا ووحدة ذبيح في مصر تخضع فنيًا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارايًا تحت إشراف المحافظين، موضحًا: "سبق وخاطبنا الجهات المهنية بتوفير نقطة شرطة داخل المجازر لحماية الأطباء أو قوات من النجدة وقت أيام الذبيح حتى لا يتعرض الأطباء للتنكيل من قبل الجزارين".

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