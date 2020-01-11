مايا مرسي تغادر إلى السعودية لحضور اجتماع منظمة تنمية المرأة

كتبت - نور العمروسي:

تغادر الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، السبت، متجهة إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تحضر "مرسي" فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعقد خلال يومي 12-13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

يشارك في الاجتماع هيلين ماري لورنس وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر المرأة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصري لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والإجتماعية الدولية، وخبراء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويستهدف الاجتماع مناقشة واعتماد المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أنه سبق أن استضافت مصر الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019 وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.