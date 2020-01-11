أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الاثنين.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

09:12 م السبت 11 يناير 2020
الاثنين.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

القاهرة - أ ش أ:

​ينظم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

وتنطلق فعاليات الملتقى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب موضوع "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة.

وتحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي تناقش على مدار أيام الملتقى.

هذا المحتوى من

إيناس عبد الدايم دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة ملتقى القاهرة للشعر العربي

الخبر التالى:

رئيس حزب "مستقبل وطن": السيسي قائد يخطو بمصر فوق الصعاب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد