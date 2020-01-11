رئيس المجلس الأوروبي يصل القاهرة لبحث الأزمة الليبية

كتب - محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، في زيارة للبلاد؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، قادمًا من تركيا.

ومن المقرر أن يبحث ميشيل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، الأوضاع في ليبيا.

وتتزامن زيارة رئيس المجلس الأوروبي للمنطقة مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الثلاثاء الماضي، ندد مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بخطط تركيا لإرسال خبراء ومدربين عسكريين إلى ليبيا، قائلين إن التدخل الخارجي يزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد.