​"رجل حكمة".. رئيس حزب الوفد ينعى السلطان قابوس

كتبت- ميرا إبراهيم:

نعى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي يعد من أهم الحكام العرب، مضيفًا أنه امتاز بالحكمة والحنكة السياسية، ما عبر بالسلطنة من التقلبات التي أدت إلى اضطراب الأوضاع في المنطقة وأثرت عليها بالسلب.

وأشار إلى أن السلطان قابوس من الحكماء الذين وضعوا مصلحة شعوبهم فوق كل اعتبار، فنهض ببلده اقتصاديًا وثقافيًا، وحقق الرفاهية للمواطن العماني، ولذلك استحق هذا الحكيم احترام العالم الذي منحه عدة جوائز، منها جائزة السلام الدولية التي منحتها له 33 جامعة ومركز أبحاث ومنظمة أمريكية عام 1998، كما منحته الجمعية الدولية الروسية جائزة السلام عام 2007، ونال جائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي عام 2007.

وأشار رئيس الوفد، إلى أن الراحل كان حريصًا على العلاقات القوية بين بلده والبلاد العربية، ولذلك لم تقع خلافات أو صراعات بين بلده وبين بقية البلدان العربية.​