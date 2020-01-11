وزيرة الصحة تزور جنيف لاستكمال ملف خلو مصر من الفيروسات الكبدية

كتب - أحمد جمعة:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، خطة وجهود مصر لاستكمال الملف الخاص بالحصول على إشهاد منظمة الصحة العالمية لقضاء مصر على الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى الخطة الزمنية للمتابعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة مع أدهانوم بالعاصمة السويسرية جنيف اليوم السبت، حضره الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والسفير علاء يوسف رئيس البعثة الدائمة بجنيف، وسوزانا جاكاب نائب رئيس المنظمة والسيد أندرو بول مدير قسم الالتهاب الكبدي والإيدز.

استعرضت الوزيرة جهود مصر في استمرار ضمان خلو مصر من شلل الأطفال ودعم المنظمة من خلال المتابعة الدقيقة لبرنامج التطعيمات الموسع وتوفير الجرعات اللازمة لدعم برنامج تطعيم شلل الأطفال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الشكر لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على مشاركته عن طريق "الفيديو"، في التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من محافظة بورسعيد في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن أدهانوم توجه خلال اللقاء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المحدود للمنظومة الصحية في مصر، واعتباره نموذج يقتدى به في الالتزام السياسي نحو القطاع الصحي، كما أشاد أدهانوم بالجهود التي تبذلها مصر في إصلاح المنظومة الصحية، واعتبرها أفضل نموذج إصلاح صحي خلال عام 2019، من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وسرعة تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى ما أحرزته مصر من إنجازات في مبادرات الصحة العامة.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية دعمه الكامل لمصر في الحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية لخلو مصر من الفيروسات الكبدية، وأنه سيتم توجيه كافة إمكانات المنظمة لسرعة الانتهاء من هذا الملف، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذا الدعم أيضًا لضمان استمرار خلو مصر من فيروس شلل الأطفال وتوفير الطعوم بشكل مستمر للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث إن مصر تعتبر من الدول الاستراتيجية لاستقبال ضيوف مصر من غير المصريين في المنطقة.

ولفت مجاهد إلى أنه من المتوقع أن يزور وفد من منظمة الصحة العالمية مصر خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 لإنهاء إجراءات التحقق لملف القضاء على الفيروسات الكبدية.

جاءت زيارة الوزيرة هالة زايد لجنيف عقب إنهاء زيارتها لكلية طب هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن استكمال البرامج التدريبية للأطباء والمُدرِبين بالزمالة المصرية.

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