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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بالأقصر

07:47 م السبت 11 يناير 2020
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بالأقصر

امتحانات جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلى بأسيوط، لجان الامتحانات بكلية البنات بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، يرافقه الدكتور أحمد سيد إبراهيم، عميد الكلية.

واطمأن صديق -في بيان اليوم السبت- على انتظام وانضباط اللجان بالكلية وحسن سير أعمال الامتحانات، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تتم داخل اللجان بمختلف كليات الوجه القبلي، لمتابعة حسن سير عملية الامتحانات وانتظامها، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

ووجه نائب الوجه القبلي إدارة الكلية بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالطالبات ، مشيدا بالانضباط والهدوء الذي لمسه خلال مروره باللجان.

امتحانات جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأقصر أسيوط

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